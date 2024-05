(Di domenica 26 maggio 2024) Una serata entusiasmante per i 50 anni di fondazione della- TVP: si sono ritrovati giornalisti, tecnici, annunciatrici, registi di quella che fu la prima vera televisione libera italiana. Un’emittente nata per la lungimiranza di Ciabattoni, Valeri e Socillo, su imput di Alfredo Giammarini, con il coordinamento di Elvio Merli e il capo tecnico Pietro Pilota, ma che poi è diventata la più vista e professionale della tv privata. Durante l’incontro, tenutosi al Club 23, sul lungomare di San Benedetto, presente il sindaco Antonio Spazzafumo per portare i saluti della città, giornalisti e tecnici hanno ricordato i personaggi che oggi non sono più tra noi e rispolverato i più curiosi retroscena di servizi giornalistici, aneddoti di servizi speciali e di eventi sportivi. Una storia tutta cittadina che ha contribuito a far crescere anche culturalmente la città di San Benedetto.

Non è davvero voluto mancare nessuno al tradizionale appuntamento organizzato annualmente con tutti gli ex calciatori dell’Ascoli in occasione del compleanno di mister Orlando Nardi per tutti ‘Pizza’. Lo storico ex vice allenatore dl Carletto Mazzone, quest’anno è arrivato a spegnere ben 94 candeline e al ristorante Mister Ok c’erano davvero tutti. sport.quotidiano

Reggio Emilia, 25 maggio 2024 – Una babele di accenti, dialetti e lingue. Un popolo di ogni età e provenienza uniti dalla passione per gli Ac/Dc. In oltre centomila alla Rcf Arena di Reggio Emilia per l’unica data italiana del tour europeo ‘Power Up’, un momento storico per la città e perfino un punto di svolta per la Rcf Arena, che con questo concerto entra di diritto nel ghota dei palchi più grandi e importanti del continente. ilrestodelcarlino

Festa grande per l’emittente Telecavocolor - festa grande per l’emittente Telecavocolor - Una serata di celebrazione per i 50 anni della Telecavocolor- TVP, la prima televisione libera italiana, riunendo giornalisti e tecnici che hanno contribuito al suo successo. L'evento, tenutosi a San ... ilrestodelcarlino

La chiesa riapre al culto. S.Anna, festa per la comunità - La chiesa riapre al culto. S.Anna, festa per la comunità - "E’ una grande gioia per la comunità cattolica di S.Anna - commenta ... È significativo riaprire nel giorno in cui si svolge la celebrazione della festa di Prima Comunione per un gruppo di 39 bambini ... lanazione

Tutti in piedi per Orrico. Ospite speciale alla festa rossonera: "Omone torna da noi" - Tutti in piedi per Orrico. Ospite speciale alla festa rossonera: "Omone torna da noi" - grande festa per il 119esimo compleanno della Lucchese Libertas 1905. Protagonista indiscusso l’ex allenatore che fece sognare la città . a cavallo degli anni ’90: "Lucca è speciale, ci sono molto ... lanazione