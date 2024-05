Ferrari da sogno a Montecarlo - primo Leclerc | Vittoria dedicata a mio padre Sainz è terzo video

Torna a farsi sentire, la Ferrari , nel circuito di Montecarlo. Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Monaco , al termine di una sessione di qualifica intensa in seguito alla quale il pilota monegasco si è messo in prima posizione grazie al miglior crono di 1'10"270 L'articolo Formula 1: Ferrari in pole nel Gp di Monaco , con Leclerc (primo) e Sainz (terzo). firenzepost

Charles Leclerc vince per la prima volta il Gran Premio di Montercarlo, casa sua, e lo fa a bordo della Ferrari davanti alla McLaren di Oscar Piastri e al compagno di scuderia Carlos Sainz. In un gran premio marchiato da una sostanziale doppia partenza a causa dell’incidente che ha coinvolto dopo poche curve la Red Bull di Sergio Perez, distrutta nell’impatto con le Haas di Magnussen e Hulkenberg, il Ferrari sta ha comandato dal primo all’ultimo dei 78 giri senza che alle sue spalle qualcuno riuscisse a insidiarlo. ilfattoquotidiano

Leclerc, chi è: età, il papà morto nel 2017, la fidanzata Alexandra. Il profilo del pilota della Ferrari che ha vinto il Gp di Monaco - Leclerc, chi è: età, il papà morto nel 2017, la fidanzata Alexandra. Il profilo del pilota della ferrari che ha vinto il Gp di Monaco - Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera. Trionfo per il pilota della ferrari che in questa pista non era neppure mai andato sul podio. Avanti a tutti, anche ... ilgazzettino