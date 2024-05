Ferrara - prenditi questa finale promozione

(Di domenica 26 maggio 2024) È la partita fin qui più importante della stagione perBasket 2018, che in caso di vittoria oggi (ore 18) a Fidenza si guadagnerebbe un posto inper lain Serie B. Dopo il netto successo in gara 2, che ha ridato fiducia all’ambiente dopo la beffa del primo atto al Pala Pratizzoli, ci si aspetta un esodo massiccio di tifosi dalla città estense, pronti a sostenere sugli spalti una squadra che negli ultimi mesi ha mostrato una crescita continua. Arrivati a questo punto, viste le potenzialità dell’organico, sarebbe davvero un peccato chiudere anzitempo la stagione: ecco perché tutto il popolo ferrarese ci crede, e si aspetta il colpaccio in trasferta che significherebbe approdo allacontro Bergamo. La partita di giovedì sera alla Bondi Arena ha messo in mostra tutto l’arsenale della truppa di Benedetto, brava a scrollarsi di dosso la tensione in avvio di gara e a controllare agevolmente lungo tutti i quaranta minuti, con un vantaggio costantemente sopra la doppia cifra.

A Gardone per chiudere i conti e agguantare la semifinale playoff. Non sarà una passeggiata, ma Ferrara Basket ci vuole credere e oggi pomeriggio (ore 18) proverà a portarsi a casa gara due e ad archiviare la pratica Gardonese con uno ‘sweep’, ovvero senza regalare agli avversari nemmeno una vittoria nella serie. sport.quotidiano

Con ancora negli occhi il passaggio del turno in gara-3 contro la Gardonese, è già tempo di semifinale playoff per Ferrara Basket 2018, attesa oggi pomeriggio (ore 18) dal primo atto sul campo di Fidenza, in una partita che potrebbe risultare fondamentale nell’economia della serie. sport.quotidiano

Ferrara, gara 3 vale una fetta di B1. Se vince, giocherà la finale in casa - ferrara, gara 3 vale una fetta di B1. Se vince, giocherà la finale in casa - "Non abbiamo fatto nulla se non pareggiare la serie, ora ci tocca vincere a Fidenza e sappiamo che non sarà facile". Tiene i piedi per terra coach Giovanni Benedetto dopo il netto successo in gara 2 d ... ilrestodelcarlino

"Dragons Under 17: Battaglia onorevole alle finali nazionali, si chiude ai quarti di finale scudetto" - "Dragons Under 17: Battaglia onorevole alle finali nazionali, si chiude ai quarti di finale scudetto" - La formazione Under 17 dei Dragons si ferma ai quarti di finale scudetto, dopo un percorso positivo alle finali nazionali. Nonostante la sconfitta, i ragazzi di Pinelli e Martelloni si sono distinti e ... lanazione

Il Duomo di Finale Emilia riapre a 12 anni dal terremoto - Il Duomo di finale Emilia riapre a 12 anni dal terremoto - Domenica 26 maggio, a dodici anni dalla forte scossa di 5.9 gradi del 29 maggio 2012 che provocò morti e devastazioni nelle province di Modena, ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Rovigo ... ilgiornaledellarte