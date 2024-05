Fermana - partita con Inps e Agenza delle Entrate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Se lanella seconda parte di stagione è riuscita a risollevare un campionato che sembrava perso già a novembre, grande merito va dato a Maurizio Di Renzo. Il preparatore atletico era arrivato a Fermo lo scorso dicembre dopo i primi mesi di campionato con la squadra già a terra a livello atletico. Dopo sei mesi, Di Renzo è vicino a lasciare laper accasarsi alla Sambenedettese. C’è stato più di un contatto con il presidente Massi, che sta portando avanti una massiccia rivoluzione dell’area sportiva. I rossoblù avrebbero individuato nel professore il miglior tassello per il ruolo di preparatore atletico. Di Renzo è nativo di San Benedetto del Tronto, come il nuovo allenatore della squadra, Ottavio Palladini. I due hanno già lavorato insieme dal 2001 al 2003 a Pescara: Di Renzo come preparatore e Palladini come centrocampista. Il lavoro di Di Renzo a Fermo è stato encomiabile: ha risollevato la squadra, e non a caso quel filotto di risultati utili di dicembre che ha salvato (almeno momentaneamente) la faccia dei gialloblù sia arrivato dopo la sua firma.