Feralpi - Zaffaroni verso l’addio ai gardesani Donati e Andreoletti per la successione

(Di domenica 26 maggio 2024) Si allontanano le strade di Marcoe dellaSalò. Al momento non sono state diramate dichiarazioni ufficiali, ma l’allenatore che ha chiuso la stagione sulla panchina della squadra gardesana, nonostante la retrocessione finale, è nel mirino di alcune società cadette e pare destinato a rimanere in categoria. La società del presidente Giuseppe Pasini non vuole farsi trovare impreparata davanti ad una simile conclusione e sta scrutando con crescente attenzione il mercato degli allenatori. In questo senso si sta facendo largo l’idea di puntare su un allenatore emergente, abituato a lavorare con i giovani per farli crescere. Massimo, che quest’anno ha fatto molto bene a Legnago, e Matteo, che dopo l’ottima esperienza con la Pro Sesto non è riuscito a ripetersi a Benevento, sono i due profili che meritano la prima fila. L.M. .

SALÒ (Brescia) Continuano le manovre in casa della FeralpiSalò in vista dell’assalto di domani (si gioca a Piacenza con fischio d’inizio alle 14) alla corazzata Parma. Per quel che riguarda le condizioni della squadra, mister Zaffaroni (nella foto) ritroverà Ceppitelli e Balestrero in difesa, mentre Letizia partirà dal 1° al posto dello squalificato Felici. sport.quotidiano

La sconfitta di Catanzaro sembra quasi una sentenza per il Venezia di Vanoli, condannato a questo punto a giocarsi la promozione ai playoff a meno di sorprese dell’ultima ora. A 180 minuti dalla fine della stagione regolare di Serie B i lagunari di Vanoli accolgono in casa il pericolante FeralpiSalò di Zaffaroni, squadra con un piede e mezzo in Serie C. infobetting

Brescia, 9 maggio 2024 – Ultima partita della stagione per la FeralpiSalò che si appresta a vivere un congedo particolare, visto che domani sera ospiterà al “Garilli” di Piacenza una Ternana che deve assolutamente vincere con il biglietto per l’immediato ritorno in C già in tasca. sport.quotidiano

