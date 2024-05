Fedez volta pagina! Dopo Chiara avvistato mano nella mano con una modella al GP di Monaco VIDEO

Lorenzo Fragola ha postato un messaggio in cui specifica che non ha parlato male di Fedez e chiede alle case discografiche di assumere psicologi.Continua a leggere . fanpage

In apertura della puntata di Muschio Selvaggio rilasciata oggi 11 marzo, Fedez e Mr Marra annunciano lo stop del podcast che proseguire per 3 puntate prima di interrompersi. In un breve filmato i motivi che li hanno convinti a fermarsi. fanpage

Nuovo flirt per Fedez: avvistato con una modella francese - Nuovo flirt per fedez: avvistato con una modella francese - Nuova fiamma per fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni ... I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco: il video è stato diffuso su Instagram dal portale “Very Inutil People”. metronews

