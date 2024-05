Fedez infiamma il gossip | paparazzato mano nella mando con la giovane modella francese Garance Authié VIDEO

Fedez, nuova fidanzata Il rapper mano nella mano con la modella Garance Authié al Gran Premio di Montecarlo: il video è virale - fedez, nuova fidanzata Il rapper mano nella mano con la modella garance Authié al Gran Premio di Montecarlo: il video è virale - fedez ancora una volta è al centro dell'attenzione mediatica per una presunta "nuova fiamma". Il rapper, da quando si è separato da Chiara Ferragni, ha cambiato non solo la sua casa ma anche la sua ... leggo

Fedez, nuova fidanzata Il rapper mano nella mano con una modella al Gran Premio di Montecarlo: il video è virale - fedez, nuova fidanzata Il rapper mano nella mano con una modella al Gran Premio di Montecarlo: il video è virale - Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it) Il video che riprende fedez con la modella garance Authié è stato diffuso dalla pagina Very Inutil People sui social ed è subito diventato ... leggo

Fedez al Gran Premio di Monaco mano nella mano con la modella Garance Authié: il video - fedez al Gran Premio di Monaco mano nella mano con la modella garance Authié: il video - fedez, come ha documentato attraverso le sue storie Instagram, si trova a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1. Tra yacht di lusso e feste insieme ai piloti, fedez non è solo e non stiamo parlan ... msn