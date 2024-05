Fedez beccato al GP di Monaco mano nella mano con Garance Authié | chi è la modella

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024)è stato orain atteggiamenti intimi con lafrancese. I due sono stati avvistatial GP di: il video è stato diffuso su Instagram dal portale Very Inutil People. Non solo: in una storia Instagram del cantante si vederitratta di spalle a bordo di uno yacht. Qui l’è stata insieme ae ad un gruppo di amici, come dimostrano diversi filmati. Stando a quanto scrive la pagina di gossip e pettegolezzi, la relazione traandrebbe avanti da qualche tempo: “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo” I primi avvistamenti risalgono a marzo, quando i due sono stati visti insieme a Courchevel, una delle destinazioni sciistiche più esclusive delle Alpi francesi.