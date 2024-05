Fedez a Montecarlo mano nella mano con la modella Garance Authiè | è la nuova fiamma?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 26 maggio 2024)pizzicatocon laal Gran Premio di: chi è ladel rapperrimette in moto la macchina dell’amore. Il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni questo pomeriggio è stato pizzicatodi una. Si tratterebbe di, che sarebbe la presuntadel rapper, che ha immortalato la giovane in una storia Instagram, su uno yacht dal qualee una combriccola di amici si sono gustati la gara di Formula 1. Le informazioni sul conto della ragazza e sulla sua vita privata non sono molte. E dunque a oggi non sappiamo granché. Per cui è difficile anche sapere l’età. Sbirciando sul profilo LinkedIn diperò è emerso che è diplomata al liceo nel 2021.