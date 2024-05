FdI smonta le fake news di Schlein sul Pnrr | Nessun taglio ai Comuni - polemica inventata di sana pianta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 26 maggio 2024) Forse i sondaggi non devono essere così rosei per il Pd, altrimenti non si spiega la montagna disparate in queste ore da Elly. “Sono molto gravi i tagli che il governo Meloni sta facendo ai, 250 milioni”, ha attaccato la segretaria dem in un comizio a Siena. “Soprattutto, è grave la scelta del tutto insensata di tagliare maggiormente queiche stanno più spendendo risorse per il. Questi tagli sono gravi in una situazione in cui ierano già affaticati dagli anni precedenti, dalla pandemia, dalla crisi energetica. Ecco siamo estremamente preoccupati e ci stringiamo ai sindaci che stanno denunciando questi pericolosi tagli per lo sviluppo e il futuro delle proprietà”, ha proseguito la, definendo Meloni “la regina dell’austerità”.