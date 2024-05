Favola della domenica – Il tunnel

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2024) C’era una volta una bambina di nome Dorina che viveva in una casa sotterranea. Sulla città dove abitava era scoppiata tempo prima una bomba molto nociva. Per salvarsi, la famiglia con tante altre persone si era trasferita in un fabbricato già costruito nel sottosuolo. Dorina non ricordava nullavita in superficie, ma aveva un’insaziabile curiosità di conoscerla. Nella casa, c’era di tutto, anche dei libri. “Mamma, mi fai vedere di nuovo i fiori del luogo dove abitavamo prima?” La mamma le mostrava tutte le specie di fiori, dai più grandi ai più piccoli: “Sai” le diceva “le margherite, le rose, le viole, sono molto profumate perché ricevono la luce e il calore dal sole”. “Prendiamo ora il libro degli animali”. In quel libro abbondavano figure delle più svariate razzefauna esistente nel mondo e Dorina non finiva mai di guardare, di fantasticare, di immaginare di poter convivere con le meravigliose creature del mondo di fuori.