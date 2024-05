Fantastico Leclerc - sua la vittoria a Montecarlo

(Di domenica 26 maggio 2024) Il sogno da bambino che si realizza: quello di Charlesche vince a Monaco, a casa sua.numero 6 in carriera nel Mondiale per il monegasco, la prima sulle strade del suo Principato, dove è nato nel 1997. La Ferrari che rivince adopo 7 anni. Un week end da destinare alla storia per il pilota della rossa: sua la pole position, sua ladavanti una McLaren di un sempre più solido Oscar Piastri e l'altra Ferrari guidata da Carlos Sainz.Sesto il campione del mondo Max Verstappen, frenato da una Red Bull "normale" sulle stradine di. La corsa ha vissuto le emozioni più intense al primo giro, quando prima Sainz è andato lungo al Mirabeau, quindi Magnussen ha innescato una folle carambola coinvolgendo Perez e Hulkenberg, e per finire Ocon ha attaccato Gasly al Portier rischiando l'incolumità del compagno di Alpine.

