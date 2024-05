Fagioli in Nazionale - polemica dopo il caso scommesse | ricordate la condanna a Paolo Rossi?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2024) Quando Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati per Euro 2024, in tanti hanno storto il naso per la presenza di Nicolò. Il centrocampista della Juventus, appena tornato dalla squalifica persportive su piattaforme illegali, ha strappato comunque un biglietto per Coverciano in attesa della scrematura dei 26 che partiranno per la Germania. Rimasti a casa calciatori che hanno disputato una buona stagione come Bonaventura, Colpani, Pessina ma anche Locatelli (che non l’ha presa bene), titolare della Juventus e compagno dello stesso