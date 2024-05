Fabrizio Romano ha appena pubblicato la notizia sui social | riguarda Conte e il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Antonioè sempre in pole position per la panchina del: annuncio importantissimo di. Ilin questi minuti sta giocando la sua ultima partita stagionale. Gli azzurri stanno affrontando il Lecce di Luca Gotti. Il match dello Stadio Maradona ha ancora valore per gli azzurri che in caso di vittoria dovranno sperare nei risultati di Torino e Fiorentina per conquistare la qualificazione in Conference League. Negli ultimi giorni, però, l’attenzione mediatica si focalizzata unicamente sul futuro del. Gli azzurri hanno incassato il rifiuto di Gian Piero Gasperini. Dopo i colloqui degli ultimi giorni tra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Antonio Percassi, Gasperini sembra intenzionato a restare a Bergamo.