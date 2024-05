F1 - Verstappen in gara al proprio team | Che noi - uccidetemi Dovevo portarmi il cuscino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) “, che noia. Avrei dovutoil mio”. Maxnon sembra essersi divertito molto durante il Gp di Montecarlo, vinto da Charles Leclerc e chiuso dal pilota olandese al sesto posto. Questa è stata infatti la sua comunicazione via radio con ilingegnere di pista Gianpiero Lambiase durante la. In effetti, il gran premio non è stato particolarmente emozionante. All’arrivo al traguardo, le prime dieci posizioni erano le stesse identiche dalle quali i piloti erano scattati in griglia. Zero sorpassi, nessuno scossone. Si sa, del resto, che il circuito cittadino di Monaco è tanto affascinante quanto ostico per sorpassi e controsorpassi. Quest’anno, probabilmente, è stato uno dei gran premi più monotoni delle ultime stagioni.