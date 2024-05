F1 - Toto Wolff | Miglior qualifica dell’anno La bandiera rossa ci ha tolto le strategie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Non c’è troppa voglia di festeggiare in casa Mercedes al termine del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo infatti il team di Brackley non ha vissuto una giornata indimenticabile, con i risultati che confermano come la vettura non sia ancora pronta per combattere ai più alti livelli. Il successo, ampiamente festeggiato, è andato al padrone di casa per eccellenza, Charles Leclerc che ha preceduto sul podio Oscar Piastri e Carlos Sainz. Quarto Lando Norris, quinto uno stoico George Russell davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton che, magra soddisfazione, ha conquistato il giro più veloce in gara. Al termine dei 78 intensissmi giri sulla pista monegasca, il team principal della Mercedes,, ha analizzato la situazione per la Mercedes: “Penso che possiamo essere soddisfatti del nostro fine settimana.