F1 - pagelle GP Monaco Montecarlo | successo storico per Leclerc

(Di domenica 26 maggio 2024) Charlesvince il Gran Premio di, settimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Completano il podio, insieme al pilota monegasco, la McLaren di Oscar Piastri e poi la Ferrari di Carlos Sainz. Quarta piazza poi per Lando Norris, mentre chiude quinto George Russell. Solo sesto invece il leader del mondiale Max Verstappen.: 10 Il monegasco conquista per la prima volta il podio – e la vittoria – a causa sua. Si chiude nel migliore dei modi un fine settimana partito già bene in casa Ferrari, con la pole position conquistata sabato.

Il pilota monegasco, che su questo circuito era stato colpito negli ultimi anni da una vera e propria maledizione, può finalmente esultare ed emozionarsi nel team radio in cui festeggia con il team Ferrari per questo grande successo: "Yeeeeeeeeeees! Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, finalmente".

