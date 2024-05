F1 - Oscar Piastri | Il mio passo era lento all’inizi - Charles è stato eccezionale

Oscar Piastri eguaglia il miglior risultato della carriera in qualifica e scatterà dalla seconda posizione in griglia nel Gran Premio di Monaco 2024, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane talento australiano della McLaren ha lottato anche per la pole position, non trovando però un settore centrale perfetto nel time-attack finale e cedendo alla Ferrari di Charles Leclerc per 154 millesimi.

oasport

La penalità attesa è arrivata. Si temeva che l’australiano Oscar Piastri potesse perdere la sua seconda posizione in griglia di partenza del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’alfiere della McLaren, in piazza d’onore alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e a precedere il compagno di squadra Lando Norris, ha pagato dazio per quanto accaduto nel corso del time-attack.

oasport