F1 - Max Verstappen | Leclerc merit - ha fatto tutto bene

(Di domenica 26 maggio 2024) Maxnon ha brillato in questo fine settimana a Montecarlo: il tre volte campione del mondo è giunto sesto, pagando una qualifica non brillante a causa di un errore. L’olandese si è lamentato per la monotonia di questo GP in dei team radio durante la gara: “Portatemi il cuscino” ha detto. Queste le sue parole dopo la gara, omaggiando il vincitore: “Hain questo fine settimana, ha avuto molta sfortuna negli ultimi anni, quindi sono sicuramente contento per lui“. Il neerlandese ha poi commentato ironicamente la sua gara: “Era dal ventesimo giro che dovevo andare in bagno, probabilmente quella è stata la cosa più difficile della gara“. .

