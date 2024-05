F1 - le previsioni meteo del GP Monaco Montecarlo | gara bagnata?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) La Formula 1 sbarca aper disputare il Gran Premio di. L’evento, uno dei più attesi dell’anno, è l’ottavo appuntamento della stagione 2024. Il principato ospita ladi casa di Charles Leclerc, pilota della Ferrari che qui non ha mai trovato il podio e che cercherà di raggiungerlo questo fine settimana. Il vincitore in carica è invece il pilota Red Bull Max Verstappen, che tenterà di ripetersi. A ricoprire un ruolo importante sarà il, che negli anni passati ha rappresentato un’incognita. Il fine settimana non è dei più soleggiati, ma il rischio di precipitazioni è basso. Nella giornata di sabato 25 maggio sono previste alcune nuvole di passaggio, con un alto livello di umidità e il 13% di probabilità di pioggia. Le percentuali scendono – almeno per il momento – per domenica 26 maggio, con solo il 7% di probabilità di precipitazioni ma con un cielo più coperto. SportFace.