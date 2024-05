F1 - la Red Bull sta faticando senza Adrian Newey? Due indizi fanno una prova…

(Di domenica 26 maggio 2024) Effetti dell’asdi? Qualcosa sta cambiando in Redo almeno è questa la sensazione. Il fatto che nelle ultime tre gare sia arrivata solo una vittoria di Max Verstappen, per di più con Lando Norris quasi nei tubi di scarico della RB20 a Imola, è la rappresentazione che la scuderia di Milton Keynes dovrà guardarsi con grande insistenza alle sue spalle. Prima la McLaren in Florida con Norris e poi oggi la Ferrari con Charles Leclerc, in una gara in cui Verstappen non ha potuto fare meglio di sesto, mentre Checo Perez è stato coinvolto in un brutto incidente, suo malgrado, dopo una prestazione molto deludente nelle qualifiche (fuori dalla Q1). Vien da pensare che l’addio distia già avendo degli effetti, anche nella direzione da seguire dal punto di vista tecnico.

