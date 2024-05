F1 GP Monaco - Verstappen | Andavo quattro secondi più lento del nostro passo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Maxconclude in sesta posizione il Gran Premio di, in un weekend che definisce ‘da dimenticare’. L’olandese commenta poi: “Abbiamo finito nella posizione in cui siamo partiti. La strategia è stata rovinata dalla bandiera rossa, quindi siamo dovuti tornare in pista con le medie. Sapevamo che 77 giri sulle medie sarebbero stati duri. Dal primo giro della ripartenza stavo girandopiùdel. Non è stato un duro lavoro, solo molto, molto, noioso“. Ora si vola in Canada: “Non sarà un weekend difficile, anche a causa dei cordoli. La nostra macchina non è buona in quelle condizioni. Hanno riasfaltato la pista, quindi potrebbe succedere qualcosa di inaspettato, non sappiamo nulla sul gap. Questo è stato un weekend difficile per noi” dice, tornando a parlare di: “La macchina di Perez è stata molto danneggiata.