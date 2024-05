F1 GP Monaco - trionfa Leclerc | il commento di Carlo Vanzini di Sky VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildidi Sky alla vittoria di Charlesnel GP di2024 di Formula 1. Per un risultato speciale come il primo successo nella gara di casa non poteva che esserci una telecronaca altrettanto speciale enon si è risparmiato, elogiando il pilota monegasco della Ferrari già all’inizio dell’ultimo giro. Una volta tagliato il traguardo ha quindi urlato a squarciagola “Charlesvince il Gran Premio di“, per poi precisare “predestinato un tempo, adesso è qua con un nome e un cognome“. Di seguito il. I COMMENTATORI ITALIANI CHE IMPAZZISCONO ADORO TUTTO CIÒ #gp pic.twitter.com/lxVCycjTsO — angie ?? -1 (@itzyine) May 26, 2024 SportFace. .

