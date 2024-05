F1 GP Monaco - Piastri | Leclerc eccezional - per batterlo serviva qualcosa di speciale

Monaco, 26 mar. (Adnkronos) - La Ferrari di Charles Leclerc chiude il week-end perfetto di Montecarlo vincendo il Gp di Monaco, la sua gara di casa, per la prima volta in carriera. Il pilota monegasco della rossa, partito dalla pole, dopo un primo avvio fermato dalle bandiere rosse per il pauroso incidente tra le due Haas e la Red Bull di Sergio Perez, è ripartito ed ha dominato la gara dal primo all'ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75° giro/78 Sainz a 8 decimi da Piastri, ma giustamente non ci prova. Oggi la Ferrari guadagna tantissimi punti sulla Red Bull per la classifica costruttori. Il Mondiale è più incerto di quanto possiate pensare, amici di OA Sport.

