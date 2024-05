F1 - GP Monaco Montecarlo 2024 | risultati e ordine di arriv - trionfo casalingo di Leclerc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) La gara del Gran Premio didi Formula 1 inizia con una bandiera rossa. Dopo appena poche curve, Carlos Sainz e Oscar Piastri entrano in contatto, mentre nelle retrovie Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg e Sergio Perez si toccano in un violento impatto. Si deve quindi partire una seconda volta, con le monoposto che questa svolta sfilano ordinate, con Charlesin testa, seguito da Piastri e poi da Sainz. La corsa prosegue con, con i piloti impegnati in giochi di strategia. Dopo settantotto giri,conquista il Gran Premio: è il primo monegasco a riuscirci.