F1 GP Monaco - i pronostici della gara Leclerc favorito parte dalla pole

(Di domenica 26 maggio 2024) Monte Carlo, 26 maggio 2024 - Charlesoggi potrebbe coronare il sogno di vincere, per la prima volta, tra le strade del suo Principato di. Il padrone di casa di Monte Carlo scatteràposition nel Gran Premio più glamour del calendario, che è anche quello che gli ha portato più delusioni negli ultimi anni. Il pilotaFerrari partirà, infatti, per la terza volta in carrieraprima casella di questa griglia dinza, in unadove chidavanti, nella maggiordei casi, si porta anche a casa il trofeo del primo classificato. Finora perle cose non sono andate in questo modo, ma questa potrebbe essere la domenica giusta per spezzare questa sorta di "maledizione", arricchita nel tempo da problemi meccanici e strategie dierrate, che gli hanno tolto la gioia di festeggiare davanti alla sua famiglia. Ile i suoi inseguitori Impossibile non partire, in questa analisi sui papabili vincitori di questo pomeriggio, da colui che ha inanellato ben setteposition consecutive e la cui "streak" è stata interrotta proprio ieri.