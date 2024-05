F1 - GP Monaco | ecco com’è andata la gara del Principato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo aver conquistato la pole numero 24 e la terza nelladi casa con la Ferrari, Charles Leclerc si aggiudica per la prima volta la vittoria nel GP di. Secondo Oscar Piastri e terza la Rossa di Sainz La cronaca del GP diAl termine dei 78 giri previsti del GP di, per la prima volta in carriera Charles Leclerc si aggiudica ladeldopo aver conquistato nella giornata di ieri la terza pole in carriera sul tracciato monegasco e la 24esima pole con la Ferrari, dietro solo a Michael Schumacher. Seconda posizione per il pilota della McLaren Oscar Piastri, mentre chiude il podio in terza posizione Carlos Sainz. Quarto invece Lando Norris che si tiene alle spalle George Russell, Max Verstappen e Lewis Hamilton.