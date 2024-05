F1 GP Monaco 2024 - Wolff | Mai così vicini in qualific - peccato per la bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Mastica amaro Toto, team principal della Mercedes, al termine del GP didi F1, vinto da Charles Leclerc: “Nel complesso siamo soddisfatti del weekend visto che ina non eravamo mai staticome stavolta. Dispiace perché lanel primo giro ci ha privato di tante possibili opzioni in termini di strategia per il cambio gomme“. Nonostante il quinto posto di Russell e il settimo di Hamilton, oltre agli alti e bassi nel corso della stagione,appare ottimista per il futuro: “L’impressione è che gli aggiornamenti stiano funzionando“. SportFace. .