F1 GP Monaco 2024 - team radio Verstappen | Uccidetem - che noia Datemi un cuscino

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Gran Premio diè in corso tra le strade di Montecarlo, con Maxsesto in classifica, mentre in testa c’è il ferrarista Charles Leclerc. Il pilota olandese, alle spalle di George Russell, si apre incon il proprio ingegnere di pista Gianpiero Lambiase: “i, che. Avrei dovuto portarmi il mio“. SportFace. .

Folle primo giro a Monaco: Magnussen kamikaze su Perez, poi caos Alpine. Cosa è successo - Folle primo giro a monaco: Magnussen kamikaze su Perez, poi caos Alpine. Cosa è successo - Pronti via, Sainz con la Ferrari prova l'attacco su Piastri per prendersi la seconda posizione mentre Leclerc comanda. Lo spagnolo molla il colpo ma probabilmente danneggia la sospensione anteriore ... gazzetta

DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio di Monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio di monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le classifiche - F1, Gran Premio di monaco: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i de ... napolimagazine

F1 | GP Monaco 2024, niente penalità per Hulkenberg per impeding su Ocon. Radio non funzionanti nella zona del Massenet - F1 | GP monaco 2024, niente penalità per Hulkenberg per impeding su Ocon. radio non funzionanti nella zona del Massenet - Nessuna penalità per Nico Hulkenberg per l’episodio di impeding nel corso del Q2 delle qualifiche del GP monaco 2024. Il pilota tedesco della ... c’erano problemi radio con messaggi che non arrivavano ... p300