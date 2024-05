F1 GP Monaco 2024 - Horner | Non ho capito la strategia della Mercede - è stata una gara disfattista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) “Non ho davverolas oggi: èunaestremamente conservativa da parte di Russell. Non aveva molto senso rinunciare a così tanto tempo e poi andare così veloce alla fine“. Queste le parole di Christian, team principalRed Bull, al termine del GP didi F1. “Ma non credo che sarebbe cambiato perché non avrebbero superato nessuno, èsolo unamoltoper cercare di difendere il quinto posto” ha aggiunto. Sul team radio di un annoiato Verstappen: “E’ da 10 anni che Max è molto diretto e schietto nei suoi commenti durante la. Penso che sia troppo presto per dire che abbia già vinto il titolo. Ferrari e McLaren sembrano competitive e oggi hanno conquistato una discreta quantità di punti, ma sarà un campionato lungo“.