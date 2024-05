F1 GP Monaco 2024 - Hamilton | Weekend incoraggiante A poco a poco otteniamo qualcosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) “Non direi che oggi sia stata. In verità, penso che dei segnali legati alla prestazione di questo fine settimana siano stati incoraggianti, e ora sono tre gare di fila”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis, dopo lo scialbo settimo posto nella gara del Gp dia Montecarlo: “È davvero positivo da vedere, astiamo ottenendo qualcosina e spero che nella prossima gara avrò anche l’ala anteriore aggiornata. Andrò in Canada e, come sempre, darò il massimo: è bello vedere che la squadra sta incrementando la prestazione.” SportFace. .