F1 Gp Monaco 2024 - Alonso | Non competitivi per i punti Oggi altri molto più fortunati di noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Fernandoha parlato ai microfoni di Dazn al termine del Gran Premio di, prova del Mondiale di Formula 1. Un fine settimanadifficile per il pilota spagnolo dell’Aston Martin, indietro fin dalle prove libere e “intrappolato” nelle retrovie dopo le qualifiche. “Non siamo riusciti ad andare a, ci abbiamo provato con Lance (Stroll, ndr) facendolo fermare per mettere gomme fresche ma non è andata come speravamo – spiega– In ogni caso non mi sento di parlare di occasione persa, semplicemente la macchina non era abbastanza competitiva per andare a.” GP: ORDINE DI ARRIVO Anche la bandiera rossa non ha aiutato, costringendo chi aveva gomma dura in partenza a cambiare subito per evitare il pit stop: “E’ stato quasi un suicidio, ma non avevamo scelta – prosegue l’asturiano – Le gomme sono arrivate alla fine, ma non potevamo tenere un grande ritmo.