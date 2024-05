F1 - gara GP Monaco Montecarlo oggi in tv | orar - programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024)è pronta ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno, il Gran Premio di. Tra le strade del principato va in scena la settantesima edizione del Gran Premio valida per il campionato di Formula 1. L’atmosfera che si respira in città è magica, con grande tensione anche nel paddock: si tratta dellache ogni pilota, almeno una volta nel corso della propria carriera, ambisce a vincere. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, si è dimostrato più volte necessario mettere insieme un giro lanciato perfetto, cosa in cui Charles Leclerc è riuscito nella giornata di ieri. Il numero 16 della Scuderia Ferrari, qui di casa, ha conquistato la pole position davanti a Oscar Piastri, scudiero della McLaren. Terza posizione poi per l’altro ferrarista, Carlos Sainz, mentre è quarto Lando Norris. Solo sesta piazza per Max Verstappen, chiamato a una complessa rimonta. VAI ALLATESTUALE GP– LA REPLICA Laavrà inizio alle 15:00 di domenica 26 maggio, con i semafori che si spegneranno per dare inizio ad una corsa lunga ben settantotto giri, con i venti piloti più veloci al mondo a caccia della prima posizione.