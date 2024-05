F1 - Ferrari a -24 dalla Red Bull in classifica costruttori! Montreal darà rispost - ma sembra un Mondiale più aperto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Laha disputato un fine settimana eccezionale a Montecarlo per il GP di Monaco. Charles Leclerc ha sfatato il tabù e, alla terza pole della carriera nella gara di casa, finalmente è riuscito a concretizzare anche alla domenica, trionfando tra mille emozioni nella gara che gli è più cara in assoluto. Un doppio podio, visto anche il terzo posto di Carlos Sainz. Scorrendo la, si nota come laabbia ben 252 punti, soli 24 in meno della Red. La scuderia austriaca è evidentemente meno dominante e meno prestante rispetto all’anno scorso, basti pensare che lo scorso anno non si sia imposta in una sola gara, mentre in questa stagione già sono state tre le vittorie degli altri.