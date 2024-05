F1 | Adrian Newey sfoglia la margherita | chi lo prenderà?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) L’uomo, il professionista, la leggenda.è il nome più gettonato in questo momento nel Circus della Formula 1: dopo essersi congedato dalla Red Bull lasciando la scuderia del Toro con una bacheca di successi ricchissima, il nativo di Stratford-upon-Avon sta decidendo il suo futuro con tutta la calma del mondo. Una miriade di squadre ha già bussato alla sua porta, Ferrari in testa, per offrirgli ponti d’oro nel tentativo di annetterlo al proprio team. Dopo aver ascoltato diverse offerte, condite da lauti stipendi, il grande ingegnere si è preso un momento per riflettere sul suo domani non escludendo nessuno a priori. L’anglosassone sembrava fortemente indirizzato verso Maranello, ma il suo agente ha recentemente smentito ogni tipo di accordo: musica per le orecchie di Aston Martin, Mercedes, McLaren e Williams., il manager smentisce accordo con Ferrari: “Non è così, stiamo valutando tutto con più calma” (Credit foto – AFP)“Accordo fatto con la Ferrari? Non è così, posso dare la mia vita su questo.