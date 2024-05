Con i suoi 8849 metri di altezza, il monte Everest, in Nepal, è la vetta più alta del mondo e ogni anno centinaia di scalatori cercano di raggiungere la cima, in una sfida estrema tra sé stessi e la Natura. Purtroppo, però, non sempre questa va di pari passo con l’attenzione per l’ambiente, anzi, tutt’altro: a causa del crescente numero di scalatori che tentano di raggiungere la vetta, il problema dei rifiuti sull’Everest è diventato sempre più grave negli ultimi anni. ilfattoquotidiano

Si intitola Tenzing un film attualmente in preparazione dedicato a Tenzing Norgay, che fu il primo a salire in cima al monte Everest. Fra i protagonisti ci saranno Tom Hiddlestone e Willem Dafoe, e la regia è della documentarista australiana Jennifer Peedom. comingsoon

Roma, 22 maggio 2024 - Trenta volte in cima all'Everest è l'incredibile record dello sherpa Kami Rita. L'alpinista 54enne nepalese dal maggio 2018 detiene il primato per il maggior numero di ascensioni sula vetta del mondo e con l'ultima è arrivato a quota 30 il 22 maggio, fa sapere che ha organizzato la spedizione. quotidiano

Everest, sovraffollamento in cima - everest, sovraffollamento in cima - La cima dell'everest non è più sinonimo di solitudine. Grazie a condizioni meteo meno avverse, in soli due giorni decine di alpinisti hanno tentato di salire sulla vetta dal Colle Sud. L'idea del pion ... tgcom24.mediaset

Everest, centinaia di alpinisti in coda per salire in vetta: si stacca un “cornicione”. Due morti e diversi feriti - everest, centinaia di alpinisti in coda per salire in vetta: si stacca un “cornicione”. Due morti e diversi feriti - Una folla di alpinisti è rimasta bloccata sulla vetta del monte everest mentre neve e ghiaccio stavano "mollando" dalla vetta più alta del mondo. Un testimone ha ... ilmessaggero

Scala il monte Everest in 14 ore da sola - Scala il monte everest in 14 ore da sola - Una donna sherpa ha stabilito un nuovo record di scalata del Monte everest, raggiungendo la vetta in sole 14 ore e mezza. Giovedì, Phunjo Lama dal Nepal ha conquistato la cima della montagna più alta ... veb