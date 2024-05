Europei Under 17 2024 - il regolamento del torneo

(Di domenica 26 maggio 2024) Archiviata la fase di qualificazione e quella élite, gli17 entrano nel vivo con la fase finale del, in programma a Cipro dal 22 maggio al mercoledì 5 giugno, giorno della finale al Limassol Stadium. Le 16 finaliste si affronteranno in sei stadi sede di gara, tra Larnaca, Limassol, Paralimni e Desaki. La formula prevede una fase a gruppi con quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due di ciascun gruppo si qualificano ai quarti di finale e da lì in poi si procede con gare ad eliminazione diretta. Nella fase a gironi in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri: punti ottenuti nei match giocati tra le squadre in questione; differenza reti nei match giocati tra le squadre in questione; maggior numero di gol nei match giocati tra le squadre in questione; differenza reti generale; maggior numero di gol segnati nel girone; punteggio più basso fair play (espulsione: 3 punti, ammonizione: 1 punto); ranking di qualificazione.

Alle 17:00 di oggi, venerdì 24 maggio, l’Italia sfiderà la Slovacchia in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17. La fase finale del torneo continentale (l’unico mai vinto da una squadra azzurra a livello giovanile) riparte con i ragazzi di Massimiliano Favo a quota tre punti dopo la vittoria sofferta per 2-0 contro la Polonia. sportface

L’Italia batte anche la Slovacchia dopo la Polonia e con due vittorie su due stacca il pass per i quarti degli Europei Under 17. Ad Achna finisce 2-0 in favore della squadra del ct Massimiliano Favo si presenta con Francesco Camarda (autore di una splendida marcatura), all’esordio nella competizione dopo aver scontato un turno di squalifica nella gara inaugurale contro la Polonia. sportface

Europei Under 17, l'Italia vola quindi a punteggio pieno con un Camarda e un Liberali in splendida forma. Due gol per i talenti del Milan. pianetamilan

