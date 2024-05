Europei di ritmica - Raffaeli d' oro alla palla e d' argento al nastro

Tutto pronto per gli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in programma tra giovedì 23 e domenica 26 maggio alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la 40esima edizione della rassegna continentale, tappa decisiva anche in ottica qualificazione per Parigi.

