Europei di Ritmica - le Farfalle conquistano l’oro nei 5 cerchi | fanno bis di medaglie

Ginnastica: Europei ritmica, Farfalle oro ai 5 cerchi, 7 medaglie Italia - Ginnastica: europei ritmica, Farfalle oro ai 5 cerchi, 7 medaglie Italia - Le Farfalle vincono l'oro nella finale ai 5 cerchi al Campionato Europeo di Budapest, in Ungheria. Dopo l'argento di ieri nel concorso generale ... sportmediaset.mediaset

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: le Farfalle chiudono in bellezza con l’oro nella prova dei 5 cerchi - LIVE Ginnastica ritmica, europei 2024 in DIRETTA: le Farfalle chiudono in bellezza con l’oro nella prova dei 5 cerchi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI INDIVIDUALI DEGLI europei DI GINNASTICA ritmica DALLE 10.00 15.35 La nostra Diretta ... oasport

Raffaeli da urlo in Ungheria al Campionato Europeo di Ritmica: oro nella palla e argento al nastro - Raffaeli da urlo in Ungheria al Campionato Europeo di ritmica: oro nella palla e argento al nastro - Rimonta entusiasmante, Sofia Raffaeli trionfa in Ungheria. Al Campionato Europeo di ritmica a Budapest, la formica atomica marchigiana nelle finali per attrezzo individuali, ha vinto alla palla ... corriereadriatico