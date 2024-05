Europee - duello Meloni-Schlein Mentana non lo esclude | Non è ancora finito il tempo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 26 maggio 2024) “Il confronto in tv tra? Non escludo di farlo, non è ancoreil”. A dirlo il direttore del TG del La7 EnricoLa premier Giorgiaseduta accanto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha preso parte alla messa presieduta dal Papa in piazza S. Pietro in occasione della prima Giornata mondiale dei bambini. Il presidente del Consiglio Giorgiae il segretario del Pd EllyPer qualche ora il Presidente del Consiglio mette da parte le beghe da campagna elettorale, montate all’apice dei livelli dopo il videomessaggio autoprodotto, che da una parte esaltava l’azione di governo e dall’altra attaccava “la presunta mancanza di libertà prodotta dalla sinistra”. A quel videomessaggio, che ironicamente la premier ha ribattezzato la vera “Tele”, ha replicato la segretaria del Pd Ellyche anche oggi è tornata a battere su alcuni capisaldi del suo partito.