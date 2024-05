Europee 2024, Fulvio Martusciello: «Mai più una Regione Campania napolicentrica» - Europee 2024, fulvio martusciello: «Mai più una Regione Campania napolicentrica» - «Mai più una Regione Campania napolicentrica». Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia fulvio martusciello. «Basta con la supremazia dei centri urbani. ilmattino

Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli… - Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ... romadailynews

Little Tony Tajani. Si scatena con i Ricchi e Poveri e a Salvini dice: “In Europa vieni con me e Giorgia. Molla Id” - Little Tony Tajani. Si scatena con i Ricchi e Poveri e a Salvini dice: “In Europa vieni con me e Giorgia. Molla Id” - Il redditometro “Meloni non sapeva nulla”. Guidare la Commissione Ue “Resto qui”. Alle europee “Confido nel dieci per cento. Anche la sinistra dovrebbe votarci”. La super serata del leader di Forza ... ilfoglio