Eurolega - guerriglia urbana a Berlino | 2 feriti grav - uno in fin di vita

Eurolega, scontri tra tifosi di Panathinaikos e Olympiacos: arrestate 89 persone, tre feriti gravi - eurolega, scontri tra tifosi di Panathinaikos e Olympiacos: arrestate 89 persone, tre feriti gravi - Lancio di sassi e mazze da baseball: un centinaio di sostenitori hanno dato vita a un vera e propria guerriglia urbana. eurolega, scontri tra tifosi di Panathinaikos e Olympiacos: la ricostruzione Il ... tag24