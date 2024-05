Ermanno Cavazzoni | Nelle biblioteche c’è il mio vero aldilà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 26 maggio 2024) È l’, per, “una bellissima leggenda” che accomuna i popoli e sussiste “anche se magari non ci si crede più molto”. Scrittore, docente universitario, animatore culturale, ispirò con ‘Il poema dei lunatici’ l’ultima opera di Federico Fellini, ‘La voce della luna’, di cui fu cosceneggiatore. Tratta dell’il suo volume più recente, ‘Manualetto per la prossima vita’, uscito per Quodlibet a febbraio. Un tema che già lo aveva affascinato quando curò la pubblicazione di ‘Il viaggio di G. Mastorna’ nel 2008, sceneggiatura del famoso film non fatto del regista riminese con prefazione di Vincenzo Mollica. Come nasce il ‘Manualetto’? Sono pezzetti che avevo scritto negli ultimi anni sul tema della morte, una parola che non è benvoluta dall’editoria e non dovrebbe comparire mai in un titolo. Vi ho raccolto anche le mie osservazioni su miti e questioni che mi paiono inevitabili, come la presunta esistenza degli extraterrestri, i quali anche se non ci crediamo sono entrati nella nostra cultura, un po’ come le storie di vampiri.