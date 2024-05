Eri il Cattivo della situazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) La scomparsa di “Bad Bones” John Klinger ha destato molto scalpore nel panorama europeo ed italiano (QUI la notizia). Non solo per il fatto che Klinger se n’è andato troppo presto (come il suo Tag Partner sul ring, Absolute Andy, scomparso lo scorso anno), ma anche perché Bones, sui ring italiani, nella seconda decade degli anni 2000, c’era apparso abbastanza spesso. ASCA, EPW e ICW hanno visto in azione questo possente lottatore: io in particolare, lo vidi in azione durante i tre giorni di Taping con cui la EPW iniziò la sua avventura, con le registrazione del TV/Webshow “Overload” che andò in onda su vari emittenti nazionali (come GXT) e su Youtube anche.