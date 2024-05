Era tra le sue cose… L’amatissima cantante arrestata in aeroporto | la scoperta choc della polizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) “Aiutatemi”.in: lali ha trovati nei suoi effetti personali. I fan sono chiaramente sotto, visto che l’artista doveva esibirsi proprio questa sera in un palco davvero importante. Una notizia che sta rimbalzando per il mondo intero e che trova conferma direttamente dallache, proprio durante le fasi d’arresto, decide di filmare tutto in live. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. Intanto facciamo qualche nome. >> “Piango per te”. Lutto per Francesco Sarcina, è morta Giuliacanzone de Le vibrazioni Stiamo parlando di Nicki Minaj, una delle performer più seguite del panorama rap americano e non solo. Nata come Onika Tanya la donna è anche una ex motrinidadiana naturalizzata statunitense. Ma cosa è successo? Sembra che la famosa artista si trovasse ad Amsterdam dove, solo qualche giorno fa, ha tenuto l’ultimo concerto.