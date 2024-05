Equitazione - Piazza di Siena | lo statunitense Cook vince il 91° CSIO di Roma

(Di domenica 26 maggio 2024) Al debutto assoluto nellodi-Master d’Inzeo, Karlsi è laureato campione, riportando gli Stati Uniti sul gradino più alto del podio a otto anni dall’ultima volta. Nell’Ovale di Villa Borghese, il 33enne della California è stato l’unico a scendere sotto i 70 secondi (69,53) nel giro che ha selezionato i 13 ammessi al barrage e si è ripetuto nello stesso barrage (unico sotto i 39 secondi, 38.27), conquistando così la 91^ edizione del Gran Premiono. Diventano dunque sei le vittorie a stelle e strisce adi, conche succede ad Anne Kursinski (1983), Margie Goldstein Engle (1997), Claire Bronfman (2002) e McLain Ward (2010 e 2016). “La cavalla è appena al secondo Gran Premio in un 5* ma oggi è stata davvero perfetta.

