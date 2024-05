Equitazione - Karl Cook vince il Gran Premio Roma di Piazza di Siena e si aggiudica il Trofeo Piero e Raimondo d’Inzeo

(Di domenica 26 maggio 2024) A Villa Borghese colpo doppio dello statunitense, che montando Caracole de La Roque siilnell’ambito della manifestazione equestre didi, comprendente le gare dello CSIO di2024, e porta a casa anche il prestigioso”. Doppio netto nel tempo per il binomio statunitense, che nel secondo round fa segnare 38.27 e precede l’austriaco Max Kühner su Elektric Blue P, secondo in 39.58, e la svedese Petronella Andersson su Odina Van Klapscheut, terza in 39.78. Nessuno tra i 9 binomi italiani al via riesce a rientrare tra i 13 che si giocano il successo nel secondo round: la miglior azzurra è Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle, 15ma nel primo round con 4 penalità in 70.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger, roccioso difensore tedesco, tra gli ‘eroi’ dell’Azteca nella semifinale di Coppa del Mondo Italia-Germania 4-3 nel 1970. Proprio in quella leggendaria partita Schnellinger siglò allo scadere il gol dell’1-1 che costrinse le due nazionali ai supplementari. sportface

Calciomercato Milan, Ibrahimovic prepara il SUPER COLPO! Interesse concreto, notizia da non credere - Calciomercato Milan, Ibrahimovic prepara il SUPER COLPO! Interesse concreto, notizia da non credere - Sull’esterno italiano c’è anche la roma di De Rossi. Morte Schnellinger, il messaggio di cordoglio da parte del Milan: «Ciao indimenticato e indimenticabile karl» Giornata di lutto in casa ... milannews24

Milan Roma, oggi le convocazioni di Bonera: Theo e Leao in dubbio, quattro big già certi di non salire sull’aereo per Perth - Milan roma, oggi le convocazioni di Bonera: Theo e Leao in dubbio, quattro big già certi di non salire sull’aereo per Perth - Milan roma, oggi le convocazioni di Bonera: Theo e Leao in dubbio, quattro big già certi di non salire sull’aereo per Perth. I dettagli Il campionato del Milan è finito ieri sera, ma non si può dire a ... milannews24

Equitazione, Karl Cook vince il Gran Premio Roma di Piazza di Siena e si aggiudica il Trofeo “Piero e Raimondo d’Inzeo” - Equitazione, karl Cook vince il Gran Premio roma di Piazza di Siena e si aggiudica il Trofeo “Piero e Raimondo d’Inzeo” - A Villa Borghese colpo doppio dello statunitense karl Cook, che montando Caracole de La Roque si aggiudica il Gran Premio roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, ... oasport