Equitazione - CSIO Roma Di Paola | Evento sempre più apprezzato

(Di domenica 26 maggio 2024) “È stata una delle edizioni che mi è piaciuta di più. Ci siamo divertiti tantissimo, la macchina è rodata e devo dire che dopo sette anni di lavoro con Sport e Salute iniziano ad arrivare i frutti. Perché l’più radicato nel tessuto urbano e nel palcoscenico mondiale siamo molto apprezzati”. A dirlo il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Marco Di, durante le conferenza stampa conclusiva del 91esimodi, a Piazza di Siena. “Abbiamo annunciato la Rolex Series, che è unsportivo equestre estremamente importante ed è un altro successo di questo grandissimo palcoscenico – ha proseguito il n.1 della Fise -. Siamo dentro ad un parco comunale, quindi ringraziamo il Comune diche ci permette di utilizzarlo. Sportivamente parlando sono soddisfatto, abbiamo avuto tante vittorie in diverse categorie di contorno. Abbiamo avuto importanti piazzamenti nel Gran Premio e anche la Nazionale si è riscattata in Coppa delle Nazioni con un secondo giro fantastico, dando una grande prova di carattere e maturità”.

