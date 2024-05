Enrico Papi fa chiarezza sulla sua fluidità | Potrei innamorarmi di un uomo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 26 maggio 2024) Negli ultimi anniin più occasioni si è definito fluido, ha detto in diversi contesti di non amare le etichette e l’ha ribadito anche qualche settimane fa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore de La Pupa e il Secchione sul noto quotidiano ha fattosul suo orientamento e su quello che intende per. Il presentatore ha spiegato che potrebbe tranquillamente innamorarsi anche di un. “La? Non credo di aver fatto una grande scoperta. Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Iodi uno di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione. L’amore per un? Potrebbe capitare e non ci trovo niente di male o di strano.