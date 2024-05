Enrico Mentana e il contratto in scadenza con La7 | “O rinnovo - o il mio futuro è ai giardinetti”

Enrico Mentana ha rilasciato un'intervista per La Stampa in cui ha parlato del suo futuro in televisione. Nello specifico, il giornalista ha svelato dei retroscena in merito al suo contratto in scadenza con La7. Alla luce di questa confessione, dunque, ha lasciato aperti svariati scenari, alcuni dei quali lo vedrebbero migrare verso nuovi orizzonti, cosa piuttosto comune nell'ultimo periodo.

